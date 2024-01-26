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Aydın Köşk ilçesinde kum yüklü tırın dorsesi devrildi, yol trafiğe kapandı - Son Dakika
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Aydın Köşk ilçesinde kum yüklü tırın dorsesi devrildi, yol trafiğe kapandı

Aydın'ın Köşk ilçesinde, kum yüklü bir tırın dorsesi kontrolden çıkarak anayola devrildi. Kazada yaralanan olmazken, yol uzun süre trafiğe kapandı. Jandarma ekipleri tırın kaldırılması ve yolun temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın Köşk ilçesinde kum yüklü tırın dorsesi devrildi, yol trafiğe kapandı
26.01.2024 - 12:30,
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Aydın'ın Köşk ilçesinde kontrolden çıkan kum yüklü tırın dorsesi anayola devrildi, yol uzun süre trafiğe kapandı.

Kaza, Köşk ilçesi Kızılcayer Mahallesi yakınlarında saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Başçayır istikametinden Köşk istikametine doğru seyir halinde olan 09 AKY 351 plakalı kum yüklü tır, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan tırın dorsesi anayola devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada yaralanan olmazken, dökülen kum sebebiyle yol, trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri bölgede trafik güvenliğini sağlarken, tırın kaldırılması ve kumların temizlenmesi için çalışmalar sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Aydın Köşk ilçesinde kum yüklü tırın dorsesi devrildi, yol trafiğe kapandı - Son Dakika


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