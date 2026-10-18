Aydın Nazilli\'de battaniyeden çıktığı öğrenilen yangında 86 yaşındaki adam kurtuldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde elektrikli battaniyeden çıktığı öğrenilen yangında tek katlı müstakil ev kullanılamaz hale gelirken, alevleri fark ederek uyanan 86 yaşındaki adam son anda dışarı çıkarak komşularına sığındı.

Yangın, sabah erken saatlerde Yıldıztepe Mahallesi 57 Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl eşini kaybeden ve evde yalnız yaşayan 86 yaşındaki N.K., elektrikli battaniyesinin alev aldığını fark ederek uyandı. Yangının büyümesi üzerine evden çıkan yaşlı adam, komşularına sığınarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ahşap ve tuğla karışımı yapıda kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle Yıldıztepe ve Yeni Mahalle yoğun duman altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Komşuları sahip çıktı

Geçtiğimiz yıl eşini kaybettiği öğrenilen N.K.'nin, yakınlarının ısrarlarına rağmen kendi imkanlarıyla satın aldığı elektrikli battaniyeyle uyuduğu öğrenildi. Yangından son anda kurtulan ve üzerindeki kıyafetlerde yanıklar oluşan yaşlı adama komşuları sahip çıkarak soğuktan korunmasını sağladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.