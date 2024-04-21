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Aydınlatma lambası alev alev yandı

DÜZCE - Düzce'de fırtınanın etkisi ile aydınlatma direğindeki ampul patladı. Alev alev yanan ampul vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Olay Orhangazi Mahallesi Necmi Hoşver Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre cadde üzerinde bulunan aydınlatma direğinin tepesinde bulunan ampul rüzgarın etkisi ile patladı. Alev alev yanmaya başlayan ampulden alev parçaları yola düşmeye başlayınca, bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde bölgeye gelen ekipler patlayan ampulü söndürdü. Elektrik ekipleri de aydınlatma direğinin elektriklerini keserken, bölgede polis ekipleri de güzergah üzerinde önlem aldı. Elektrik ekipleri bölgede çalışma başlattı.