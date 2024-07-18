Ayhan Bora Kaplan Davasında 1 Polis Tahliye Edildi - Son Dakika
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Ayhan Bora Kaplan Davasında 1 Polis Tahliye Edildi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı olduğu iddia edilen 'gizli tanık' davasında, 6'sı emniyet mensubu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, 1 polisin tahliyesine karar verdi. Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, eski Şube Komiserleri Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve Metehan İlkyaz ile Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik sanık olarak yer aldı. Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde hakim, tutuklu sanıklardan dönemin Organize Şube komiserlerinden olan ve dosyanın sivil sanıklarıyla iş birliği yapıp Sertçelik'in kaçmasını sağlamakla suçlanan Metehan İlkyaz'a söz verdi.

18.07.2024 16:22
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı olduğu iddia edilen "gizli tanık" davasında, 6'sı emniyet mensubu 11 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, 1 polisin tahliyesine karar verdi.

Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada, eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, eski Şube Komiserleri Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve Metehan İlkyaz ile Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik sanık olarak yer aldı. Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde hakim, tutuklu sanıklardan dönemin Organize Şube komiserlerinden olan ve dosyanın sivil sanıklarıyla iş birliği yapıp Sertçelik'in kaçmasını sağlamakla suçlanan Metehan İlkyaz'a söz verdi.

"Sertçelik'i havalimanından alma talimatı aldım"

İlkyaz, talimatları yazılı veya sözlü olarak aldıklarını söyleyerek, "Görev tanımım hep terörle ve örgütlerle mücadele oldu. Ben ilk dalga operasyonu bitince şubede başladım. İkinci dalga operasyonu devam ederken Serdar Sertçelik'i havalimanından alma talimatı aldım. Bunun dışında şahısla bir alakam bulunmamaktadır. Telefonumun incelenmesinde de bir sakınca görmedim. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum" dedi.

"Bora Kaplan örgütünde olan pek çok olayın münferit gösterilmeye çalışıldığını tespit ettik"

Tutuklu sanık Organize Şube komiserlerinden Gökhan Karaca ise, Serdar Sertçelik ile bu zamana kadar herhangi bir irtibatı, görüşmesi olmadığını iddia etti. Karaca, "Serdar Sertçelik'in ayağından vurulma olayının örgüt nedeniyle yapılıp yapılmadığının araştırılmasında görev aldım. Bu dosyanın sorumlu amiriyim. Ben ve bana bağlı olan 10 polis memuru var. Biz bu konuyu araştırırken Kaplan örgütünde olan pek çok olayın münferit gösterilmeye çalışıldığını tespit ettik. Biz de tam tersi suç örgütü dahlinde yapıldığını ortaya çıkarmak için yoğun bir şekilde çalıştık. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı istiyorum" dedi.

Sanık beyanlarının ardından mahkeme, Bora Kaplan davasında yargılanan Organize Şube komiserlerinden Metehan İlkyaz'ın tahliyesine karar verdi. Diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 3 Eylül'e erteledi. Ayrıca mahkeme, 14 Ağustos'ta tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin incelenmesine hükmetti.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanıklardan Öner, "görevi kötüye kullanma", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "suçluyu kayırma" suçlarından 2 yıldan 11 yıla, emniyet mensubu diğer sanıklar Çelik, Demircan, Gültekin, İlkyaz ve Karaca aynı suçların yanı sıra "tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 4'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talebi ile yargılanıyor. Sivil sanıklardan Kopuk hakkında "tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar; Kaçan, Çotuk, Kubat ve Sertçelik hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ayhan Bora Kaplan Davasında 1 Polis Tahliye Edildi - Son Dakika

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