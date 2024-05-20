Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20'si tutuklu 61 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20'si tutuklu 61 sanığın yargılanmasına devam edildi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20\'si tutuklu 61 sanığın yargılanmasına devam edildi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20'si tutuklu 61 sanığın yargılanmasına öğleden sonra devam edildi. Duruşmada sanık Bora Kaplan, tanık beyanlarının kurgu olduğunu iddia etti. Maktul Semih Arslan'ın annesi Adalet Arslan da oğlunun öldürülmesine ilişkin ifade verdi. Duruşma müşteki ve tanık beyanlarının ardından yarın devam edecek.

20.05.2024 18:07
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20'si tutuklu 61 sanığın yargılanmasına öğleden sonra devam edildi.

Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen 15 dakikalık aranın ardından duruşmaya devam edildi. Mahkeme heyetinden söz alan sanık Bora Kaplan, "Erkan D. denen tanık eline almış kağıdı okuyor. Neden ezbere anlatmıyor. Çünkü kurgu var. Erkan D.'ye kağıdı vermişler 'Okuyun' diyorlar. O da okuyor" dedi.

Erkan D.'nin beyanlarının yalan olduğunu iddia eden Kaplan, "Erkan D.'yi dövdükten sonra Barış Kurt'la samimi olduğum, sonra da örgüt olduğum söyleniyor. Başka işim gücüm yok örgüt mü kuracağım" diye konuştu.

"Oğlumu infaz etmeye hakları yoktu"

Mahkeme, maktul Semih Arslan'ın annesi Adalet Arslan'ı da müşteki sıfatıyla dinledi. Oğlunun kendisini öldürecek bir insan olmadığını, oğlunu öldürdüklerini iddia eden Arslan, "Ben oğlumun Bora Kaplan'ın yanında çalışmasını istemiyordum. Eve sabah 5'de gelirdi. Eve gelmeden ben uyuyamazdım. Cinayet günü de akşam 7 gibi evden çıktı. Her gün akşam 6 gibi giderdi, sabah 5 gibi gelirdi. Banka borcu vardı, eve hacizler geliyordu. Ödeyemeyince Bora'nın yanına işe girdi. Cinayet olduğu gün de oğlum suçlu ama oğlumu infaz etmeye hakları yoktu. Elime geçse kendi elimle teslim edecektim" diye konuştu.

Bora Kaplan'a doğru dönen anne Arslan, "Benim oğlum öldürüldü. Giderken ben oğluma 20 lira verdim, cebinden çıkan para nerden geldi. Ayhan Bora Kaplan, sen oğlumu dindarlıkla kandırdın. Ben emekli maaşıyla geçiniyorum. Sen benim oğlumu kullandın, ben seni Allah'a havale ediyorum" dedi.

Duruşma müşteki ve tanık beyanlarının ardından yarın devam edilmek üzere sona erdi.

Olayın geçmişi

İddianameye göre soruşturma, 7 Eylül 2023'te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına giderek Bora Kaplan ve suç örgütü üyelerinden şikayetçi olan müşteki Erkan D'nin beyanları üzerine başlatıldı. Suç örgütünün Kaplan'ın talimatı ve bilgisi doğrultusunda farklı tarihlerde Mahfuz Tatar ve Semih Arslan'ın öldürülmesi, müştekiler Altan T, Murat Y, Serhat T. ve Serdar H'nin silahla yaralanması, müşteki Erkan D'nin 2 gün boyunca alıkonularak işkence edilmesi, müşteki Mehmet Taha E'nin sahibi olduğu işletmelerin zorla alınması, müşteki Muhammed S'nin 2 otomobilinin gasbedilmesi ve zorla çek yazdırılması ile müşteki Emirhan B'nin darbedilmesi olaylarını gerçekleştirdiği bildirildi. İddianamede, Bora Kaplan ve diğer örgüt yöneticileri Fethi Koyuncu, Mutlu Ayaş, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin ve Serdar Sertçelik hakkında "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "kasten öldürme", "nitelikli kasten öldürme", 7 kişiye yönelik "kasten yaralama", 2 kişiye yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", 2 kişiye yönelik "nitelikli yağma", "eziyet", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "suç üstlenme" ve 2 kez "suçluyu kayırma" suçlarından biri ağırlaştırılmış 2'şer kez müebbet ve 169 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 55 sanık için de çeşitli sürelerde hapis cezası talep edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20'si tutuklu 61 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 20'si tutuklu 61 sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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