Ayvacık'ta 41 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ayvacık'ta 41 Kaçak Göçmen Yakalandı

Ayvacık\'ta 41 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık açıklarında 41 kaçak göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

26.03.2025 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 41 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Botları 'TCSG-905' ve 'KB-119' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 20'si çocuk toplam 41 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Yerel Haberler, Sahil Güvenlik, İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Ayvacık, Göçmen, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ayvacık'ta 41 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
Abdülkerim Durmaz’dan olay yaratacak Muslera sözleri Abdülkerim Durmaz'dan olay yaratacak Muslera sözleri
Kara yollarında bayram tedbirleri Trafik AUS’tan anlık takip edilecek Kara yollarında bayram tedbirleri! Trafik AUS'tan anlık takip edilecek
Özgür Özel’den Mehmet Şimşek için çok sert sözler Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler
5 ay sonra takım buldu Ryan Kent’in yeni adresine çok şaşıracaksınız 5 ay sonra takım buldu! Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız
Beylikdüzü Belediyesi’nde başkan vekili belli oldu Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
Şişli kayyumu, belediye meclisinin yetkilerini elinden aldı Şişli kayyumu, belediye meclisinin yetkilerini elinden aldı
Ankara kulisleri sarsan ihtimal: Kılıçdaroğlu, CHP’nin başına geçebilir Ankara kulisleri sarsan ihtimal: Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına geçebilir
Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
Trump’tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider Trump'tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider
5 ay sonra takım buldu Ryan Kent’in yeni adresine çok şaşıracaksınız 5 ay sonra takım buldu! Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız

10:06 Beylikdüzü Belediyesi’nde başkan vekili belli oldu Beylikdüzü Belediyesi'nde başkan vekili belli oldu
10:02 Şişli kayyumu, belediye meclisinin yetkilerini elinden aldı Şişli kayyumu, belediye meclisinin yetkilerini elinden aldı
08:53 Ankara kulisleri sarsan ihtimal: Kılıçdaroğlu, CHP’nin başına geçebilir Ankara kulisleri sarsan ihtimal: Kılıçdaroğlu, CHP'nin başına geçebilir
07:42 Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı Yunan askerlerinden skandal Türkiye sloganı
07:27 Trump’tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider Trump'tan övgü dolu sözler: Türkiye iyi bir ülke, Erdoğan da iyi bir lider
15:39 5 ay sonra takım buldu Ryan Kent’in yeni adresine çok şaşıracaksınız 5 ay sonra takım buldu! Ryan Kent'in yeni adresine çok şaşıracaksınız
15:16 Özgür Özel’den Mehmet Şimşek için çok sert sözler Özgür Özel'den Mehmet Şimşek için çok sert sözler
15:13 Kara yollarında bayram tedbirleri Trafik AUS’tan anlık takip edilecek Kara yollarında bayram tedbirleri! Trafik AUS'tan anlık takip edilecek
14:26 Abdülkerim Durmaz’dan olay yaratacak Muslera sözleri Abdülkerim Durmaz'dan olay yaratacak Muslera sözleri
14:21 İletişim Başkanlığı’ndan Bahçeli’nin entübe edildiği iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan Bahçeli'nin entübe edildiği iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2025 10:29:36. #7.13#
SON DAKİKA: Ayvacık'ta 41 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement