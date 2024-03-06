Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollardan geçmek isteyen 34 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Bunun üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-32) tarafından hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 18'i çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler Ayvalık'ta karaya çıkartılarak haklarında işlem başlatıldı. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir Sahil Güvenlik tarafından 34 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
ABD'nin New York kentinde metro hatlarında artan suç olaylarına karşı önlem almak amacıyla New York Valisi Kathy Hochul, metro sisteminin en yoğun istasyonlarında yolcuların çantalarının kontrol edilmesine yardımcı olmak üzere 750 Ulusal Muhafızın görevlendirileceğini duyurdu. Ayrıca, New York Eyalet Polisi ve Metropolitan Ulaşım Otoritesi Polisi'nden 250 memur da bu görevde yer alacak.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada, sürücü yaralandı. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde Bahçelievler Mahallesi'nde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Velid Muheydi ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Polis, kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
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