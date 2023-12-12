Ayvalık\'ta bin 13 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda bin 13 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Konuyla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Narkotik birimlerince saha bilgisi üzerine Ayvalık ilçesinde bir adrese yönelik yapılan operasyonda; bin 13 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Konu ile ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında tahkikat devam ediyor. - BALIKESİR