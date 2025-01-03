Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, bin 940 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli bir şahsı uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına aldı. Yapılan aramada bin 940 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Yetkililer, zehir tacirlerinin yakalanmasına yönelik mücadelelerinin aralıksız süreceğini belirtti. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Ayvalık'ta Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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