Azerbaycan Uçağı Aktau'da Düştü - Son Dakika
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Azerbaycan Uçağı Aktau'da Düştü

Azerbaycan Uçağı Aktau\'da Düştü

Bakü-Grozni seferini yapan uçak, Aktau yakınlarında düştü; 72 kişiden 6 kişi kurtarıldı.

25.12.2024 10:48
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Azerbaycan Havayolları'na ait Bakü- Grozni seferini yapan yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Uçakta 72 kişinin bulunduğu, 6 kişinin kurtarıldığı belirtildi.

Kazakistan Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakü-Grozni seferini yapan Azerbaycan Havayolları'na ait "Embraer 190" tipi yolcu uçağı, Aktau şehri yakınlarında düştü. Uçak düştükten sonra alev aldı. Olay yerine Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'na bağlı 52 personel ve 11 araç sevk edildi. Kurtarma ekipleri yangına müdahale etti. Kazakistan Sağlık Bakanlığı ise 6 kişinin kurtarıldığını duyurdu.

Azerbaycan Havayolları'ndan yapılan açıklamada, uçakta 67 yolcu ve 5 mürettebat bulunduğu belirtildi. Grozni Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakü'den havalanan uçak sis nedeniyle Mahaçkale'ya, daha sonra Kazakistan'ın Aktau kentine yönlendirildi.

Uçağın düşmeden önce Hazar Denizi üzerinde acil durum sinyali gönderdiği öğrenildi. - AKTAU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Azerbaycan Uçağı Aktau'da Düştü - Son Dakika

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