Baba Kızını Tekmeledi: 50 Suç Kaydı

Merdivende 3 yaşındaki kızını tekmeleyip düşüren babanın ilk ifadesi ortaya çıktı: "Elektrik panosuna elini sokmaya çalıştığı için tekme attım"

Babanın 50 suç kaydının olduğu ortaya çıktı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da 3 yaşındaki kızını merdivende tekmeleyip düşmesine neden olan baba Turgay T.'nin emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. 50 suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheli ifadesinde, kızını elektrik panosuna elini sokmaması için uyardığını ancak elini sokmaya çalışmaya devam etmesi üzerine tekme attığını söyledi.

Eyüpsultan'da 3 Haziran 2025'de Turgay T. isimli şahıs, apartmanın önünde bulunan merdivenlerde 3 yaşındaki kızı M.T.'nin bel kısmına tekme atmış, küçük çocuk atılan tekme sonucu merdivenlerden yuvarlanarak düşmüş ve yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Olaya ilişkin bir vatandaş ihbarda bulunmuş, ihbarda "Çocuğa şiddet 183'ü de aradık, daha önce bir şey yapılmadı, bunlar sürekli çocuklarına şiddet uyguluyor, kamera kayıtlarında çocuğa tekme vurup merdivenlerden aşağı yuvarladıkları görünüyor" şeklinde ifadeler kullanılmıştı.

Konuya yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, baba Turgay T. 'kasten yaralama' suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Öte yandan Turgay T.'nin emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı. 50 suç kaydının bulunduğu öğrenilen Turgay T., kızını elektrik panosuna elini sokmaması için uyardığını ancak elini sokmaya çalışmaya devam etmesi üzerine tekme attığını söylediği öğrenildi.