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Baba, öz evlatlarını öldürdü!

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Adli tıp raporu, 19 yıllık davada babanın evlatlarını öldürdüğünü doğruladı; müebbet hapis cezası verildi.

19.03.2025 03:22
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Adli tıp raporu 19 yıllık olayı aydınlattı: Öz evlatlarını öldürüp gömdüğü belirlenen babaya müebbet hapis cezası verildi

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde yaşayan bir babaya öz evlatlarını öldürüp gömdüğü gerekçesiyle açılan davada Adli Tıp Kurumu incelemesini tamamladı. Biri kız diğeri erkek bebek olmak üzere mezarlardan alınan kemikleri inceleyen Adli Tıp Kurumu bebeklerin öldürüldüğü yolunda rapor düzenledi. Olayın şüphelisi olan babanın, aynı şekilde daha önce işlemiş olduğu suçtan dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından dolayı cezaevinde olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, yaz dönemlerinde İstanbul Arnavutköy'de kışın ise zeytin hasat sezonlarında Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Demirçay köyünde yaşayan Keskin ailesinin çocukları 2016 yılında polise müracaat ederek babaları Hüseyin Keskin'in 2003 yılında o zaman 1.5 yaşında olan kardeşleri Armağan Keskin'i darbederek öldürüp ardından gömdüğünü iddia edip şikayetçi oldu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, birçok kişinin ifadesi üzerine, baba Hüseyin Keskin'in 2006 yılında henüz ismi konulmamış bir kız çocuğunu, 2013 yılında da yine ismi konulmamış bir erkek çocuğunun ölümüne sebep olduğu iddia edildi. Bu arada 2004 yılında ise İstanbul Arnavutköy'de bir başka çocuğunu daha öldürüp gömdüğü ve bu mezardan alınan örneklerin incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2023/348 dosya numarası ile görülen dava kapsamında, iddialar üzerine Söke Cumhuriyet Savcılığı'nın nezaretinde Adli Tıp Kurumu ekipleri tarafından 22 Mayıs 2024 tarihinde Söke Demirçay köyünde bulunan mezarlıkta yan yana bulunan 2 çocuk mezarı açıldı. Çocuk mezarlarından alınan kemiklerin incelenmesi tamamlanınca Adli Tıp İhtisas Kurulu 26 Şubat 2025/1361 sayılı kararı ile raporu açıkladı. Adli Tıp Kurumu raporunda, açılan mezarlardan çıkarılan her iki bebeğin de babasının şu anda tutuklu bulunan Hüseyin Keskin olduğu tespit edildi. Adli Tıp Kurumu'nun raporunda "Kadın cinsiyetteki bebeğin ölümünün genel beden travmasına bağlı kafatası, skapula ve kosta kırıklarıyla birlikte travmatik kafa içi ve iç organ değişimleri sonucu meydana gelmiş olduğunun kabulü gerektiği, erkek cinsiyetteki bebeğe ait kemiklerin Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nde incelemesinde iskelet sisteminde eksiklikler bulunduğu, yumuşak dokuların ve iç organların bulunamadığı cihetle; mevcut verilerle erkek cinsiyetteki bebeğin kesin ölüm sebebi ve mekanizması bilinemediği ancak adli dosya kapsamı değerlendirildiğinde bebeğin ölümünün zorlamalı ölüm olabileceği oy birliği ile mütalaa olunur" ifadelerine yer verildi.

Adli Tıp Kurumu'nun incelemelerinin ardından ismi bile konulmayan bebeklerin cenazeleri, ağabeyleri Vefa Keskin'e teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Baba, öz evlatlarını öldürdü! - Son Dakika

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