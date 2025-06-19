Baba ve Oğul Cinayetten Yargılanıyor

Eski eş dehşet saçmıştı, cinayeti oğlunun işlediğini iddia etti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde eski eşi Sözen Tutci'yi öldürdüğü, öz olmadığını düşündüğü oğlunu yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında, cinayeti oğlunun işlediğini ve kendisinin üzerine attığını iddia etti.

Olay, 27 Temmuz 2024 tarihinde Yeni Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Eski eşi Sözen Tutci'nin evine gelen Mustafa Y. (49), tabancayla ateş etti. Kurşunların hedefi olan kadın kanlar içinde yerde kalırken, Mustafa Y. müdahale etmeye çalışan oğlu Vedat Y.'yi de bacağından vurdu. Vedat Y. de babasına silahla ateş ederek yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sözen Tutci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Vedat Y., tekerlekli sandalye ile sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ağır yaralanan Mustafa Y., Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 1 ay süren tedavisinin ardından taburcu edildi. Gözaltına alınan Mustafa Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Baba ve oğlu hakkında dava açıldı

Mustafa Y. hakkında, "Tasarlayarak kadına karşı ve boşandığı eşe yönelik kasten öldürme", Tasarlayarak altsoya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs", "Konut dokunulmazlığını ihlal", "Ruhsatsız ateşli silah ve mermi bulundurma ve taşıma suretiyle 6136 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından; oğlu Vedat Y. hakkında ise babasına yönelik eylemi için "Üstsoya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açıldı.

"Eşim 1 aylık hamileyken benimle evlendi, Vedat benim oğlum değil"

Olaya ilgili açılan davanın ilk duruşması, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Y., tutuksuz sanık Vedat Y., müştekiler, tanık ve taraf avukatları katıldı. Sözen Tutci'yi öldürme suçunu kabul etmeyen Mustafa Y., "Vedat benim öz oğlum değil. Evlendiğimde 15 yaşındaydım. Eşim benden 8 yaş büyüktü ve 1 aylık hamileyken yanıma geldi. Vedat üniversiteden mezun olunca evde sorunlar çıkarmaya başladı. Ancak benim sorun çıkardığımı söyleyerek evden ayrılmamı istedi. Kabul ettim ve Mersin'e gittim, orada evlendim. Uzun süre sonra oğlum Eyüp'ü aradım. Vedat telefonu oğlumun elinden alarak bana sinkaflı küfürler etti. En son annesini tuzağa düşürmüş. Annesini başka biriyle yatak odasında kameraya çekmiş. Bu olaylar nedeniyle hatta birinci kattan atladım, intihar etmeye kalkıştım, ayaklarım kırıldı" dedi.

"Vedat işlediği cinayeti benim üstüme yıkmaya çalışıyor"

Olay günü hesap sormak için Mersin'den Kocaeli'ye geldiğini söyleyen Mustafa Y., "İnternette eski karımın müstehcen videolarını izledim. 648 müstehcen videosu var. Geçen sene trafik kazasında ölen oğlum Sinan bana silah hediye etmişti. O silahı da kenedimi korumak amacıyla yanıma aldım ve Kocaeli'ye geldim. Silah almamın sebebi daha önce Vedat'ın beni ölümle tehdit etmesinden dolayıdır. Kimseyi öldürmek amacında değildim. Eve gelince Vedat beni darp etti. Kendimi onun elinden kurtarmak amacıyla Vedat'a sadece 5 kez ateş ettim. Eşim silahı alarak balkondan attı. Ne yaptığını sorduğumda, silahı balkondan attığını söyledi. Daha sonra yanında bulunan silahla beni ve annesini vurdu. Kesinlikle Sözen'i ben vurmadım. Vedat'ın kullandığı silah bana ait değildir. Silaha bakılsaydı parmak izim bulunmaz. Boş kovanlardan neden parmak izi alınmadı. Alınsaydı Vedat'ın parmak izi olduğu görünürdü. Vedat işlediği cinayeti benim üstüme yıkmaya çalışıyor. Ben içeri girdiğimde Vedat boğazıma dayandı, kendimi korumak için ateş ettim. Beni tahliye etmeniz lazım" diye konuştu.

"Annemi ben vurmadım"

"Üstsoya yönelik kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuksuz yargılanan Vedat Y., "Olay günü annemle beraber oturup çay içiyorduk. Kapı çaldı, kapının deliğinden bakınca kimseyi göremedim. Kapıyı açınca Mustafa Y'yi elinde silahla gördüm. 4-5 el ateş etti. Ben de içeri girip kapıyı kilitledim. Ateş etmeye devam ettiğini duyunca çıktım, beni ve annemi diz üstü çöktürdü. Annemi göğsünden yaraladı. Ben de üstüne atladım, annemse balkona kaçtı. O da annemin peşinden koştu. Ondan düşen silahı alarak rastgele ateş açtım. Annemi ben vurmadım. Annem görüş açımda değildi. Kendisi uyuşturucu bağımlısı olduğu için evham yapıyor ve onun oğlu olmadığımı söylüyor. Mustafa Y'yi öldürme kastım yoktu. Annemi ve kendi canımı korumak istedim. Birçok kez bize tehdit etti. Biz bir türlü ondan kurtulamadık" şeklinde konuştu.

"Otelde 3 gün kalmış, evin yanında çimenlerde saklanmış"

Olayı görmediğini söyleyen müşteki Eyüp Y., "İnsanlıktan nasibini almamış olan şahıs deliye yatıyor. Keşke hiçbirimiz onun çocuğu olmasaydık ancak maalesef ki öyleyiz. Küçüklükten beri bunu planladığını söylüyordu. Annem namusu, şerefiyle yaşamış bir insan. Babamın annem hakkında söyledikleri yalan. Tek hatamız onu öldürmememizdir. Onun sonucunda annem öldü. Otelde 3 gün kalmış, evin yanında çimenlerde saklanmış. Cinayeti planlayarak yapmış" ifadelerini kullandı.

"Uzaklaştırma kararı aldırmıştık"

Babasının tüm iddialarını yalanlayan müşteki Hasan Y., "Babam, annemi defalarca arayarak tehdit etti. Anneme iftiralarda bulundu. Babam bize çok fazla şiddet eyleminde bulunmuştur. Söyledikleri yalandır. Daha önce hakkında uzaklaştırma kararı da aldırıştık" diye konuştu.

Tanık olarak dinlenen maktulün abisi Feyzettin Tutci, "Mustafa ile 12 yıldır konuşmuyorum. Sanık Mustafa'ya silah verdiğim ve kız kardeşimi öldürmesine dair bir şey söylediğim iddiası yalandır" şeklinde konuştu.

Sanığın abisi Mahmut Y. ise tanıklık etmek istemedi.

Mahkeme heyeti, Mustafa Y'nin tutukluluk halinin devamına, Vedat Y'nin yurt yurt dışı çıkış yasağının devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.