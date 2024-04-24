Babaeski\'de motosiklet kazalarını azaltmak için denetim yapıldı

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, motosikletlerin karıştığı kazaların azaltılması amacıyla jandarma ekipleri tarafından denetim yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından,Katranca köyü, Nadırlı köyü, Alpullu ve Büyükmandıra beldelerinde motosikletlere yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde kusurlu bulunan sürücülere, para cezası kesildi. Ayrıca motosiklet sürücülerine, kask ve koruyucu kıyafet kullanmanın önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. - KIRKLARELİ