Babaeski'de motosiklet kazalarını azaltmak için denetim yapıldı - Son Dakika
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Babaeski'de motosiklet kazalarını azaltmak için denetim yapıldı

Babaeski\'de motosiklet kazalarını azaltmak için denetim yapıldı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından motosikletlere yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde kusurlu bulunan sürücülere para cezası kesildi ve kask kullanımının önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

24.04.2024 18:57
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, motosikletlerin karıştığı kazaların azaltılması amacıyla jandarma ekipleri tarafından denetim yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından,Katranca köyü, Nadırlı köyü, Alpullu ve Büyükmandıra beldelerinde motosikletlere yönelik trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde kusurlu bulunan sürücülere, para cezası kesildi. Ayrıca motosiklet sürücülerine, kask ve koruyucu kıyafet kullanmanın önemi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Babaeski'de motosiklet kazalarını azaltmak için denetim yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Babaeski'de motosiklet kazalarını azaltmak için denetim yapıldı - Son Dakika
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