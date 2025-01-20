Babaeski\'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, D100 Karayolu Babaeski Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. 59 AIP 763 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ