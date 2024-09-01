Erzurum'da bir kişi babasını ve babasının kadın arkadaşını öldürdü

3.Sayfa

Soyadı için kızından 50 milyon TL istedi! Tuğçe Tayfur "Utanıyorum" diyerek ateş püskürdü

Sadece Bahçeli için yaptı! Tebrik törenine damga vuran detay

Ferdi\'ye olay sözler: Kendi gitmek istedi, ruhu burada değildi

Babası ve babasının kadın arkadaşını öldürdü

ERZURUM - Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir kişi, babası ve babasının kadın arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen E.K. (31), Pasinler ilçesinde piknik yapan babası R.K. ve babasının kadın arkadaşı F.K. arasında tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, av tüfeğiyle babasını ve F.K'yi vurdu. Hastaneye kaldırılan baba ve arkadaşı hayatını kaybetti.

Olayın ardından E.K, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere ambulanslarla Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.