Erzurum'da bir kişi babasını ve babasının kadın arkadaşını öldürdü - Son Dakika
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Erzurum'da bir kişi babasını ve babasının kadın arkadaşını öldürdü

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Erzurum'un Pasinler ilçesinde özel güvenlik görevlisi olan E.K., babası R.K. ve babasının kadın arkadaşı F.K. ile tartıştıktan sonra av tüfeğiyle onları vurarak öldürdü. E.K. olayın ardından güvenlik güçlerine teslim oldu ve cenazeler otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

01.09.2024 12:48
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Babası ve babasının kadın arkadaşını öldürdü

ERZURUM - Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir kişi, babası ve babasının kadın arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, özel güvenlik görevlisi olarak çalıştığı belirtilen E.K. (31), Pasinler ilçesinde piknik yapan babası R.K. ve babasının kadın arkadaşı F.K. arasında tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, av tüfeğiyle babasını ve F.K'yi vurdu. Hastaneye kaldırılan baba ve arkadaşı hayatını kaybetti.

Olayın ardından E.K, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere ambulanslarla Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Erzurum'da bir kişi babasını ve babasının kadın arkadaşını öldürdü - Son Dakika

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