BAE Havr Fakkan açıklarında römorköre şüpheli saldırı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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BAE Havr Fakkan açıklarında römorköre şüpheli saldırı, 1 kişi yaralandı

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UKMTO, BAE'nin Havr Fakkan açıklarında güneye seyreden bir römorkörün şüpheli saldırıya uğradığını ve 1 kişinin hafif yaralandığını bildirdi. Römorköre 2 mühimmat isabet ettiği belirtilirken araç hasar görse de rotasına devam etti, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Havr Fakkan şehri açıklarında seyreden bir römorkörün şüpheli bir saldırıya uğradığını duyurarak, "Römorkör hasar görmüştür, ancak rotasına devam etmektedir. Olayda 1 kişinin hafif yaralandığı bildirilmiştir" açıklaması yapıldı.

ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik, uluslararası deniz taşımacılığı konusunda güvenlik endişelerine neden olmayı sürdürüyor. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Havr Fakkan şehrinin kuzeydoğu açıklarında bulunan ve güney istikametine doğru seyreden bir römorkörün şüpheli bir saldırıya uğradığı bildirildi. Römorköre 2 adet bilinmeyen mühimmat isabet ettiği aktarılan açıklamada, "Römorkör hasar görmüştür, ancak rotasına devam etmektedir. Olayda 1 kişinin hafif yaralandığı bildirilmiştir" denildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı kaydedilerek, bölgedeki gemilere dikkatli olma ve şüpheli durumları UKMTO'ya bildirme çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İHA
Birleşik Arap EmirlikleriDenizcilik3. SayfaGüvenlikGüncelDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: BAE Havr Fakkan açıklarında römorköre şüpheli saldırı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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