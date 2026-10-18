BAE Havr Fakkan açıklarında römorköre şüpheli saldırı, 1 kişi yaralandı

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Havr Fakkan şehri açıklarında seyreden bir römorkörün şüpheli bir saldırıya uğradığını duyurarak, "Römorkör hasar görmüştür, ancak rotasına devam etmektedir. Olayda 1 kişinin hafif yaralandığı bildirilmiştir" açıklaması yapıldı.

ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik, uluslararası deniz taşımacılığı konusunda güvenlik endişelerine neden olmayı sürdürüyor. Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO) tarafından yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Havr Fakkan şehrinin kuzeydoğu açıklarında bulunan ve güney istikametine doğru seyreden bir römorkörün şüpheli bir saldırıya uğradığı bildirildi. Römorköre 2 adet bilinmeyen mühimmat isabet ettiği aktarılan açıklamada, "Römorkör hasar görmüştür, ancak rotasına devam etmektedir. Olayda 1 kişinin hafif yaralandığı bildirilmiştir" denildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığı kaydedilerek, bölgedeki gemilere dikkatli olma ve şüpheli durumları UKMTO'ya bildirme çağrısında bulunuldu.