Samsun\'da bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi

Samsun'un Bafra ilçesinde bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi.

Dün sabah saatlerinde Samsun- Sinop karayolunda meydana gelen kazada 3 tekerlekli bisiklet ile yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Mehmet Ördek'e (55), E.K.'nin kullandığı 06 BNG 036 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile bisiklet sürücüsü havada uçarak 100 metre sürüklendi. Kazada bisiklet sürücüsü Mehmet Ördek, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü E.K. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Sürücü, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. - SAMSUN