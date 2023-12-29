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Samsun'da bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Samsun'da bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi

Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Samsun\'da bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi
29.12.2023 - 11:26,
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Samsun'un Bafra ilçesinde bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi.

Dün sabah saatlerinde Samsun- Sinop karayolunda meydana gelen kazada 3 tekerlekli bisiklet ile yaya geçidinden karşıya geçmekte olan Mehmet Ördek'e (55), E.K.'nin kullandığı 06 BNG 036 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile bisiklet sürücüsü havada uçarak 100 metre sürüklendi. Kazada bisiklet sürücüsü Mehmet Ördek, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü E.K. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Sürücü, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'da bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan otomobil sürücüsü adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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