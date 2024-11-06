Bafra\'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

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Samsun'un Bafra ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Bafra'da bir eve narkotik polisince düzenlenen operasyonda E.C. (42) ile yanında bulunan Z.A.(43), H.E. (46), Ö.A. (23), S.I. (43), B.Y. (35) ve O.M. (23) isimli kişilerin üzerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, satışa hazır halde 5 parça toplam 20,66 gram metamfetamin, bir hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN