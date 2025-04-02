Bağcılar\'da Bekçi Vuruldu, Kaçış Anları Kamerada

Bağcılar'da bekçiyi vurun şahıslardan birinin kaçış anları kameraya yansıdı. Olayı gören sokak sakini Sebahattin İnal, "Balkondan baktığımızda bir bekçi yerde yatıyordu. Başka bir bekçi arkadaşını yerde görünce sinir krizi geçirdi. Hepsi silahlıydı. Bellerine silahlarını koyup kaçtılar" dedi.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2177 sokakta dün saat 23.30 sıralarında bekçiler 2 tim halinde toplam 8 bekçi olarak devriye attıkları esnada, sokak üzerinde bulunan şüpheli şahıslara dur ihtarında bulunup kimliklerini kontrol etmek istemişti. Ardından şüpheli şahıslar kaçmaya başlayıp bekçilere doğru ateş etmişti. Bu sırada Uğur Gölcek isimli bekçi vurularak ağır yaralanmıştı. Polis ekipleri kaçan B.Ç.(19), R.Y.(24), A.Ö.(27) ve K.Ö.(31) isimli şahısları kısa süre sonra yakaladı. Şahıslardan birinin kaçma anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olayı gören sokak sakini Sebahattin İnal "Akşam saat 23.30-00.00 civarı bekçilerle sokak arasında koşturma oldu. Tam buraya geldiğimde 6-7 el silah sesi geldi. Balkondan baktığımızda bir bekçi arkadaş yerde yatıyordu. Başka bir bekçi arkadaşını yerde görünce sinir krizi geçirdi. Ambulans yakın olduğu için hemen müdahale etti. 2 kişi ara sokaktan caddeye doğru koştu. 1 arkadaşı da yukarı doğru koşarken gördük. Hepsi silahlıydı. Bellerine silahlarını koyup kaçtılar" dedi. - İSTANBUL