Bağcılar\'da çatışmada yaralanan bekçi şehit oldu

Bağcılar'da silahlı çatışmada yaralanan gece bekçisi Uğur Gölçek şehit oldu.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta dün saat: 23: 30 sıralarında gece bekçileri sokakta yürürken şüphelendikleri üç şahsa kimlik kontrolü yapmak istemişti. Bunun üzerine kimlik kontrolü yapmayı reddeden kimliği belirsiz üç şahıs, bekçilere silah çekmişti. Çıkan çatışmada yüzüne kurşun isabet eden Uğur Gölçek isimli bekçi ağır yaralanmıştı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bekçi Uğur Gölçek şehit oldu.

şehit oldu. - İSTANBUL