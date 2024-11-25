Bağcılar'da Gecekonduda Yangın - Son Dakika
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Bağcılar'da Gecekonduda Yangın

Bağcılar\'da Gecekonduda Yangın

İstanbul Bağcılar'da bir gecekonduda çıkan yangın, bitişik binalara sıçradı. Yangın kontrol altına alındı.

25.11.2024 21:25
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İstanbul Bağcılar'da bir gecekonduda çıkan yangın bitişiğindeki binalara sirayet etti. Paniğe neden olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Bağcılar Barbaros Mahallesi 214. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek bütün evi sardı. Alevler, rüzgarın etkisiyle gecekondunun bitişiğindeki iki binaya sıçradı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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