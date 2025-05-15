Bağcılar'da patlama sırasında yaşananlar kamerada
İSTANBUL - Bağcılar'da kaçak ütü paket atölyesinde patlama sırasında yaşananlar kameraya yansıdı.
Bağcılar Çınar Mahallesi 708. Sokakta bulunan bir ütü paket atölyesinde buhar kazanı patlamış, olayda 1 kişi yaralanmıştı. Kaçak olduğu tespit edilen atölyede yaşanan patlamanın şiddeti kameraya yansıdı. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde büyük bir patlama sesi duyuluyor ve esnaf patlamanın yaşandığı bölgeye koşuyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bağcılar'da Ütü Atölyesinde Patlama - Son Dakika
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