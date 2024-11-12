Bağış Skandalında 23 Fenomene Soruşturma - Son Dakika
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Bağış Skandalında 23 Fenomene Soruşturma

İbrahim Yılmaz, yasa dışı bahis reklamı yaptığı siteleri olaydan sonra öğrendiğini açıkladı.

12.11.2024 14:45
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İstanbul'da yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan ve sosyal medya hesabında 19 milyon takipçisi bulunan fenomen İbrahim Yılmaz'ın ifadesine ulaşıldı. Yılmaz, "Reklam anlaşması yaptığım bu sitelere takipçilerimi yönlendiriyorum. Bu sitelerin yasadışı bahis sitesi olduklarını olaydan sonra öğrendim" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklanan İbrahim Yılmaz'ın ifadesine ulaşıldı. Tutuklanan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz ifadesinde, "Yaklaşık 20 milyon takipçim var. Takipçilerim, benim takip ettiğim bu kişileri takip ederlerse onlara ödül veriyordum. Reklam anlaşması yaptığım bu sitelere takipçilerimi yönlendiriyorum. Bu sitlerin yasa dışı bahis sitesi olduklarını olaydan sonra öğrendim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bağış Skandalında 23 Fenomene Soruşturma - Son Dakika

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