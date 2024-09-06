Tutuklu Sanık İddiaları Reddetti

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Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olmak suçlarından tutuklu bulunan ve Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada hazır bulunan tutuklu sanık Bahar Candan ilk ifadesinde, "Hakkımdaki iddialar külliyen yalan. Banka hesaplarımda iddia edilen hareketler mevcut değildir. Daha ilk andan beri haberi duyunca bankalardan hesap dökümümü çıkarıp savcılığa sundum. Buradaki insanları tanımıyorum" dedi. - İSTANBUL