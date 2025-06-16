Bahçede Vurulma Olayı: Ağır Yaralı

Evin bahçesinde vurulan şahıs ağır yaralandı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil evin bahçesinde vurulan şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Oymaağaç mahallesi Yazyurdu sokak üzerinde bulunan müstakil bir evin bahçesinde meydana gelen olayda; Ş.A. tartıştığı kişi tarafından silahla vuruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise Ş.A.'nın ilk tedavisini yaparak ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ş.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayın ardından kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.