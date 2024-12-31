Bahçelievler Belediyesi\'nden Yılbaşı Öncesi Kapsamlı Denetimler

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Bahçelievler Belediyesi, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir şekilde yeni yıl hazırlıklarını yapabilmeleri için yılbaşı öncesinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. İlçe genelinde gıda güvenliği, hijyen ve fiyat denetimlerine ağırlık verildi.

Belediye ekipleri, marketlerden pastanelere, kasaplardan alkol satış yerlerine kadar birçok işletmede hijyen standartlarını denetlerken, gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini ve saklama şartlarını titizlikle kontrol etti. Ayrıca, fiyat etiketi kontrolleri yapılarak kasa fiyatları ile karşılaştırıldı ve usulsüz fiyat artışları denetimi yapıldı.

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, yılbaşı öncesi yapılan denetimlerin önemine dikkat çekerek "Vatandaşlarımızın gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için ekiplerimiz gıda güvenliği, hijyen ve fiyat denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her zaman önceliklidir. Yeni yılın tüm halkımıza sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyorum" dedi.

Belediye, denetimlerde tespit edilen usulsüzlüklerin önlenmesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına işletmelere gerekli uyarılarda bulundu ve yasal işlemleri başlattı. Bahçelievler Belediyesi, denetimlerini yıl boyunca aynı titizlikle sürdürmeye devam edecek. - İSTANBUL