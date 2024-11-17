Bahçelievler\'de Çatı Yangını

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İstanbul Bahçelievler'de 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Alev alev yanan bina cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Bahçelievler ilçesi Çelik Hançer Sokak'ta bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Çatı katında maddi hasara neden olan yangının kesin çıkış nedeni, yapılan incelemenin ardından belli olacak. - İSTANBUL