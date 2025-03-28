Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü - Son Dakika
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Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü

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Bahçelievler'de park halindeki otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek 2 minibüs, 1 otomobil ve 1 hafif ticari araca sıçradı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla alevler söndürülürken araçlarda büyük çapta hasar meydana geldi.

28.03.2025 08:18
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İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi'nde hareketli bir gece yaşandı. Saat 03.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi İkizler Sokak'ta park halindeki bir otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

5 ARAÇ ALEV ALEV YANDI

Yangın kısa sürede büyüyerek yanında park halinde bulunan 2 minibüs, 1 otomobil ve 1 hafif ticari araca sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan araçlara müdahale ederken mahalle sakinleri panik yaşadı.

ARAÇLAR BÜYÜK HASAR GÖRDÜ

Ekiplerin çalışmasıyla yanan araçlar söndürüldü. Yangın sonrası araçlarda büyük çapta hasar meydana gelirken, araçların yakınında bulunan bir binanın pencerelerinde de hasar oluştuğu görüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Yanan araçlardan yükselen alevler mahalle sakinlerinin cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, park halindeki araçlardan alevlerin yükseldiği mahalle sakinlerinin ise panik yaşadığı görülüyor.

Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Park halindeki 5 araç bir anda alev topuna döndü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • BURAK HANZADE:
    kesin akpliler yakmıştır 3 5 Yanıtla
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