Bahçelievler'de Silahlı Kovalamaca

Bahçelievler'de elinde pompalı tüfek ve tabanca bulunan bir şüpheli, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak silahla ateş açıp ardından kaçtı. Yaşanan kovalamacadan sonra şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Bahçelievler Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin denetimi esnasında bir şüphelinin elinde pompalı tüfek ve tabancayla sokak üzerinde durduğu belirlendi. Ekipler, şüpheliye 'dur' ihtarında bulunurken, şahıs dikkate almayarak polislerin üzerine doğru silahla ateş edip kaçmaya başladı. Polis ekipleri kaçan şüphelinin peşinde düşerken, kovalamacanın ardından silahlı saldırgan girdiği bir işyerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin olayda kullandığı bir adet pompalı tüfek ve bir adet tabanca ile 5 adet fişek ve 8 adet kartuş ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda, M.E.E.(32) olduğu belirlenen saldırganın, olay yerinde bulunan bir iş yeri sahibi S.K.(35) ile aralarında tartışma çıktığı tespit edildi. Yakalanan M.E.E. isimli şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Olay anı kamerada

Polise silahla ateş açan şüphelinin kaçtığı ve bir iş yerine saklandığı daha sonra yakalanarak gözaltına alındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL