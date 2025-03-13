Bahçelievler\'de Silahlı Saldırı: 16 Yaşındaki Hüseyin Hayatını Kaybetti

Bahçelievler'de 16 yaşındaki Hüseyin Asil, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay 6 Mart günü Zafer Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta sohbet eden Hüseyin Asil ve arkadaşları, silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırıda 3 genç yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 16 yaşındaki Hüseyin Asil, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaşanan silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sokakta sohbet eden 3 kişinin yanına yaklaşan 3 saldırgan ateş ediyor. Saldırı sonrası saldırganlar olay yerinden koşarak uzaklaşıyor.

Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL