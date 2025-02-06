Bahçelievler'de Tehlikeli Konvoy Yakalandı

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Bahçelievler'de trafiği tehlikeye atan konvoyundakiler yakalandı

İSTANBUL - Bahçelievler'de, asker eğlencesi yaparak trafikte tehlikeli hareketler yaparak ilerleyen 6 kişi gözaltına alındı. Şahıslara toplam 19 bin 66 TL ceza kesildi.

Bahçelievler Yenibosna'da asker uğurlama eğlencesi yapan bir grup, trafiği tehlikeye düşürerek yolu kapatmıştı. Gruptaki bazı kişiler araçların camlarından çıkarak akan trafikte ilerlediği anlar sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada tespit edilen U.Ç, A.K, A.P.D, A.K, F.K.D, ve S.S. isimli şahıslar yakalandı. Şahıslara 'Yönetmeliğe aykırı nitelikte ve ölçüde plaka takmak', 'İzin almadan reklam veya yazı bulundurmak', 'Konvoy yapmak', 'Ses cihazlarını kamunun huzurunu bozacak şekilde kullanmak', 'Emniyet kemeri takmamak' maddelerinden toplamda 19 bin 66 TL para cezası kesildi. Emniyetteki işlemleri biten şahıslar hakkında 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' maddesinden adli işlem yapıldı.