Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs'ta 55 ilimizden 103 etkinlik talebi gelmiştir - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs'ta 55 ilimizden 103 etkinlik talebi gelmiştir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için 55 ilimizden toplamda 103 etkinlik talebi geldiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, tüm taleplerin değerlendirildiğini ve hepsine izin verildiğini belirtti.

29.04.2024 11:16
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Bakan Yerlikaya: " 1 Mayıs'ta 55 ilimizden 103 etkinlik talebi gelmiştir. Hepsine de izin verilmiştir" - ANKARA

Kaynak: İHA

Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Mayıs, Selçuk, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs'ta 55 ilimizden 103 etkinlik talebi gelmiştir - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs'ta 55 ilimizden 103 etkinlik talebi gelmiştir - Son Dakika
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