Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs'ta 55 ilimizden 103 etkinlik talebi gelmiştir
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için 55 ilimizden toplamda 103 etkinlik talebi geldiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, tüm taleplerin değerlendirildiğini ve hepsine izin verildiğini belirtti.
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29.04.2024 12:18:28. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: 1 Mayıs'ta 55 ilimizden 103 etkinlik talebi gelmiştir - Son Dakika
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