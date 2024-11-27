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Bakanlık otoparka el koydu

Bakanlık otoparka el koydu

Efes Selçuk Belediyesi işletmesinde olan Meryem Ana Evi otopark gelirleri belediyeden alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredildi. Bakanlık gelir gelmez otopark ücretlerine yüzde 120 zam yaptı. Yapılan zamla birlikte belediye işletmesinde iken 500 lira olan otopark ücreti bin 200 liraya çıkarıldı.

27.11.2024 14:24
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CHP'li Efes Selçuk Belediyesi işletmesinde olan Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin belediyeden alınıp Tarım ve Orman Bakanlığı'na devredilmesine karşı belediye ve ilçedeki vatandaşlar tarafından başlatılan nöbete sabahın erken saatlerinde baskın yapıldı.

Otoparkın gelirlerinin devredilmemesi için belediyeye tanınan süre, 24 Kasım tarihinde sona ererken Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, alanda dün yaptığı açıklamada, kaymakamlıktan belediyeye gönderilen tebligatı işaret ederek kolluk kuvvetlerine zor kullanma yetkisi verildiğini duyurmuştu.

NÖBETE 'ŞAFAK BASKINI'

Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve jandarmaya bağlı bu sabah 04.00'te ekipler geldi. Başkan Sengel ve beraberindekiler, alanın girişinde sıralanarak jandarmayı karşıladı.

Nöbettekilerden alanın tahliye edilmesi istendi ancak Başkan Sengel tebligatın ardından tahliye için 24 saat süreleri olduğunu ve alandan ayrılmayacaklarını belirtti. Sengel'in yanındaki belediye başkan yardımcıları ve belediye personeli ise jandarma tarafından zorla araçlara konularak bölgeden uzaklaştırıldı.

NÖBETE 'ŞAFAK BASKINI'

Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve jandarmaya bağlı bu sabah 04.00'te ekipler geldi. Başkan Sengel ve beraberindekiler, alanın girişinde sıralanarak jandarmayı karşıladı.

Nöbettekilerden alanın tahliye edilmesi istendi ancak Başkan Sengel tebligatın ardından tahliye için 24 saat süreleri olduğunu ve alandan ayrılmayacaklarını belirtti. Sengel'in yanındaki belediye başkan yardımcıları ve belediye personeli ise jandarma tarafından zorla araçlara konularak bölgeden uzaklaştırıldı.

"TURİST GİRİYOR BEN GİREMİYORUM"

Polis barikatının olduğu alanda belediye işçileri ve vatandaşların bekleyişi devam ederken, turistlerin alana alınarak bölge halkı ve belediye işçilerinin içeri alınmaması gerginliğe neden oldu. Belediye personeli, ''kendi toprağıma turist girerken ben giremiyorum'' sözleriyle kolluk kuvvetlerine tepki gösterdi.

YÜZDE 120 ZAM YAPILDI

Tahliye kararının ardından gece saatlerinde dikkati çeken bir karara da imza atıldı. Otoparkın işletilmesinin devredilmesiyle birlikte Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Milli Parklar Müdürlüğü, bir gecede otopark otobüs geçiş ücretlerine yüzde 120 zam yaptı. Yapılan zamla birlikte belediye işletmesinde iken 500 lira olan otobüs otopark ücreti bin 200 liraya çıkarıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika 3.Sayfa Bakanlık otoparka el koydu - Son Dakika

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