Balık tutmaya giderken kaybolan 3 genci AFAD ekipleri buldu - Son Dakika
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Balık tutmaya giderken kaybolan 3 genci AFAD ekipleri buldu

Bursa'da balık tutmaya giden 3 genç geri dönemedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan gençlerin yardımına AFAD ekipleri koştu. Gençler 2 saat sonra kayboldukları yerde bulunarak ailelerine teslim edildi.

07.08.2024 19:24
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Balık tutmaya giderken kaybolan 3 genci AFAD ekipleri buldu

BURSA - Bursa'da balık tutmaya giden 3 genç geri dönemedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan gençlerin yardımına AFAD ekipleri koştu. Gençler 2 saat sonra kayboldukları yerde bulunarak ailelerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde Ahmet Yusuf Önal, Efe Tosun ve Burak Yeşilkaya isimli 3 genç balık tutmak için Nilüfer Çayı'na gitti. Gittikleri yerden geri dönemeyeceklerini anlayan gençler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Gençlerin kaybolduğu yere jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 2 saatlik bir arama sonucu gençler bulunarak ailelerine teslim edildi.

"Akıllandık bir daha yapmayacağız"

Yaşadıkları olayın kötü bir tecrübe olduğunu söyleyen Ahmet Yusuf Önal, "Balık tutmak için gelmiştik. Ormanın içerisinde derinlere doğru ilerledik. Geri dönülmeyecek yerlere gittiğimiz için çıkmaza düştük, 112 ekiplerinden yardım talep ettik. Geri dönüş yolunu biliyorduk ama tek başımıza geri dönemezdik. Yol kayalık ve dikenlerle kaplıydı. Ekipler bize ulaştı, onlar sayesinde kurtulduk. Bizim için kötü bir deneyim oldu. Akıllandık bir daha yapmayacağız" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balık tutmaya giderken kaybolan 3 genci AFAD ekipleri buldu - Son Dakika

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