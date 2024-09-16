Balıkçılar Boğulma Tehlikesindeki Adamı Kurtardı - Son Dakika
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Balıkçılar Boğulma Tehlikesindeki Adamı Kurtardı

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Antalya'da denize düşen adam, balıkçılar tarafından 20 dakikada kurtarıldı. Tedaviye alındı.

16.09.2024 19:33
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Boğulma tehlikesi geçiren adamı balıkçılar böyle kurtardı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa İlçesi Koru Sahili'nde denize düşen terliğini almak için suya girerek boğulma tehlikesi geçiren şahıs, balıkçılar tarafından kurtarıldı. Balıkçı teknesiyle limana çıkarılan şahıs sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kurtarma anları cep telefonu kamerası kaydedildi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Antalya'nın Gazipaşa ilçesi Koru Sahili'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Musa Yıldız, denize düşen terliğini almak için suya girdi. Bir süre sonra kabaran dalgalar nedeniyle kıyıya bir türlü ulaşamayan Yıldız, boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgaların arasında el işaretleriyle kıyıdan yardım isteyen Yıldız'ı çevredeki vatandaşlar fark etti. Polis ekipleri ile koordineli olarak ihbar üzerine Gazipaşa Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Hasan Bülüç ile balıkçı Şaban Aman harekete geçti. Kıyıdan ip ve bidon yardımıyla boğulma tehlikesi geçiren adamın suyun üzerinde kalmasını sağlayan Gazipaşa Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Hasan Bülüç, daha sonra balıkçı Şaban Aman'a ait teknenin gelmesini bekledi.

Balıkçı teknesi ile kurtarıldı

20 dakika sonra olay yerine gelen balıkçı teknesi ile limana çıkarılan Yıldız, boğulmaktan son anda kurtarıldı. Yıldız, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayı anlatan Gazipaşa Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Hasan Bülüç, "Emniyet güçlerinden denizde boğulma vakası olduğu haberi geldi. Eniştem ile apar topar limana dolandık. Tekne ile müdahale etmek için. Ben karadan dolandım. Bir tane bidon bulduk. Sonra suya girdim. Boğulma tehlikesi geçiren şahıs zaten 1 saatin üstünde suda kalmış. Biz sudan müdahale ettik. 20 dakika sonra da tekne geldi. Şahsı aldık ve buradan limana gittik. Ambülans zaten hazırda bekliyordu. Sağlık ekipleri hemen müdahale etti" dedi

"Bizim bok ile çıkış yapamazsınız"

Marinanın Müdürü Suat Bey "Bizim bot ile çıkış yapamazsınız" diye talimat vermiş. Burada "can" söz konusu Sonra da "Botumun kaptanı yoktu" demiş. Beni de arayabilirdi Kooperatif Başkanı olarak. Numaram da var, neden aramadı hala anlam veremedik. Ama bizim için mevzubahis canı kurtarmaktı. Biz balıkçılar olarak elimizden geleni yaptık. Her zaman da yapmaya hazırız. Biz belki 5 ya da 10 dakika geç kalsaydık ölebilirdi. Biz de geç müdahale edebilirdik. Geç haber verilmiş olabilirdi" İfadelerini kullandı.

"3 yılda 5 tane can kurtardım"

Balıkçı Şaban Aman ise benzer olayların çok sık yaşandığına dikkat çekerek" 3 yılda 3 tane boğulma vakası yaşandı. Toplamda 5 tane vatandaşı boğulma tehlikesinden kurtardım. Bu tip vakalarda benim teknem 20 dakikada varıyor. Ama limanın teknesini zodyak olduğu için 3 dakikada varıyor. Bana liman zodyakı kullan deseydi onunla 3 dakikada oradaydım" dedi. Öte yandan denizde boğulma tehlikesi geçiren şahsın balıkçı teknesi ile kurtarma anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde deniz yüzeyindeki şahsa yardım edilmesi ve gelen balıkçı teknesine alınma anları saniye saniye yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkçılar Boğulma Tehlikesindeki Adamı Kurtardı - Son Dakika

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