Balıkesir'de Aranan 38 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Balıkesir'de Aranan 38 Şahıs Yakalandı

Balıkesir\'de Aranan 38 Şahıs Yakalandı

Balıkesir'de yapılan operasyonla aranan 38 kişi cezaevine gönderildi.

13.02.2025 16:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'de polis ekipleri aranan şahıslara yönelik eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonlarda kesinleşmiş hapis cezası olduğu için aranan 38 şahsı yakalanarak ceza evine gönderdi.

Balıkesir Valiliği koordinesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçlular ile mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik geçtiğimiz gün 07.00 - 17: 00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı 98 ekip ve 312 personelin katılımıyla operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda 15 yıl kesilmiş hapis cezası olan bir şahıs, 10 yıl hapis cezası olan 3 şahıs, 5 yıl hapis cezası olan 34 şahıs, ifadeye yönelik aranan 23 şahıs olmak üzere toplam 61 aranan şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi. İşlemleri yapılan 61 şahıstan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 38 şahıs cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Operasyon, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Polis, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Aranan 38 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:20 Diyanet’in soruşturma başlattığı Halil Konakçı’ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan destek Diyanet'in soruşturma başlattığı Halil Konakçı'ya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan destek
16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a: Dünya barışı için büyük tehdit Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a: Dünya barışı için büyük tehdit
16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
14:40 Mansur Yavaş’ın “Adayım“ sözleri Özgür Özel’e soruldu Çok konuşulacak yanıt Mansur Yavaş'ın "Adayım" sözleri Özgür Özel'e soruldu! Çok konuşulacak yanıt
13:25 Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu
07:42 Benfica Monaco’yu deplasmanda yendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Benfica Monaco'yu deplasmanda yendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
07:38 Kılıçdaroğlu’nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker’e hak vereceğimi düşünmezdim Kılıçdaroğlu'nun avukatı gazetecileri hedef aldı: Peker'e hak vereceğimi düşünmezdim
07:22 Meclis’te tansiyon tavan yaptı: Eşekle tartışan haksız çıkar Meclis'te tansiyon tavan yaptı: Eşekle tartışan haksız çıkar
00:19 Şizofreni hastası koca, ayrı yaşadığı eşini tornavidayla 18 yerinden yaraladı Şizofreni hastası koca, ayrı yaşadığı eşini tornavidayla 18 yerinden yaraladı
00:17 İmamoğlu’ndan “cumhurbaşkanlığı adaylığı“ çıkışı: Sürecin detayları hafta sonu açıklanır İmamoğlu'ndan "cumhurbaşkanlığı adaylığı" çıkışı: Sürecin detayları hafta sonu açıklanır
23:41 Benfica, Trabzonspor’dan Malheiro’ya talip oldu Benfica, Trabzonspor'dan Malheiro'ya talip oldu
23:27 Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı AK Partili Özlem Zengin, Meclis’te eleştirilere yanıt verdi Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı! AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te eleştirilere yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 18:02:44. #1.11#
SON DAKİKA: Balıkesir'de Aranan 38 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.