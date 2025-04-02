Balıkesir\'de Dolandırıcılık Operasyonu: 2 Tutuklama

Balıkesir merkezli 5 ilde eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği, Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik geniş çapta bir operasyon düzenledi. Balıkesir merkezli İzmir, Mersin, Adana, Manisa ve Burdur illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 11 şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında dolandırıcılık suçunda kullanıldığı belirlenen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyet yetkilileri, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, vatandaşları dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - BALIKESİR