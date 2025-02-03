Balıkesir'de Düzensiz Göçmen Operasyonu

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Balıkesir'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 27 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen denetim ve keşif faaliyetlerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapılabilecek koylar ve kıyı şeridi kontrol altına alındı. Ekipler tarafından Susurluk, İvrindi ve Ayvalık ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 32 Afganistan, 2 Özbekistan ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 35 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - BALIKESİR