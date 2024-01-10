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Balıkesir'de Kar Yağışı: Jandarma Ekipleri Sürücülere Yardım Etti - Son Dakika
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Balıkesir'de Kar Yağışı: Jandarma Ekipleri Sürücülere Yardım Etti

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde dünden bu yana aralıksız yağan kar yağışı nedeniyle Edremit-Yenice karayolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor. Jandarma ekipleri, yolda kalan sürücülere yardım ederek zincir takma işleminde yardımcı oldu. Edremit Belediyesi ise yolun açık tutulması için çalışmalarına devam ediyor.

Balıkesir\'de Kar Yağışı: Jandarma Ekipleri Sürücülere Yardım Etti
10.01.2024 - 12:26,
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Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde dünden bu yana aralıksız yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kazdağları'ndan geçen Edremit- Yenice karayolunda kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere jandarma ekipleri yardım etti.

Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor. Balıkesir'in Edremit ve Çanakkale'nin Yenice ilçesini birbirine bağlayan karayolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor. Birçok araç kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda kalınca devreye jandarma ekipleri girdi. Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri yolda ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlara zincir takma işleminde yardımcı oldu. Ayrıca ekipler zincir, kar lastiği olmayan araçlara da bu yol kesiminde geçiş izni vermedi. Yolun açık tutulması için Edremit Belediyesi'ne ait iş makineleri ise bölgede çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Kar Yağışı: Jandarma Ekipleri Sürücülere Yardım Etti - Son Dakika


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