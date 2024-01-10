Balıkesir\'de Kar Yağışı: Jandarma Ekipleri Sürücülere Yardım Etti

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde dünden bu yana aralıksız yağan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kazdağları'ndan geçen Edremit- Yenice karayolunda kar yağışı nedeniyle yolda kalan sürücülere jandarma ekipleri yardım etti.

Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı şiddetini artırarak devam ediyor. Balıkesir'in Edremit ve Çanakkale'nin Yenice ilçesini birbirine bağlayan karayolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekiyor. Birçok araç kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda kalınca devreye jandarma ekipleri girdi. Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri yolda ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlara zincir takma işleminde yardımcı oldu. Ayrıca ekipler zincir, kar lastiği olmayan araçlara da bu yol kesiminde geçiş izni vermedi. Yolun açık tutulması için Edremit Belediyesi'ne ait iş makineleri ise bölgede çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - BALIKESİR