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Balıkesir'de kaybolan adam sağ olarak bulundu

Balıkesir\'de kaybolan adam sağ olarak bulundu

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kaybolan 43 yaşındaki adam, jandarma ekiplerinin 60 saat süren çalışması sonucunda komşu köyde sağ olarak bulundu.

07.07.2024 15:07  Güncelleme: 15:12
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Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kırsalda kaybolan 43 yaşındaki adam, jandarma ekiplerinin 60 saat süren çalışmanın neticesinde sağ olarak komşu köyde bulundu.

Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Dalköy Mahallesi'nde ikamet eden F.Ö. (43) isimli kişinin 1 Temmuz 2024 Pazartesi saat 11.45 sıralarında kaybolduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine 9 jandarma asayiş timi, 1 termal dron unsuru, 1 iz takip köpek unsuru ve AFAD su altı arama ekipleri, 1 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi su altı arama ekibi, 3 JASAT unsuru, 1 Jandarma Asayiş Komando Timi ile köy halkı ile yapılan aramalar sonucu kaybolan adam, Kepsut ilçesi Gökköy Mahallesi ormanlık alan içerisinden Gökköy Mahallesi istikametine giderken bitkin bir vaziyette bulundu.

F.Ö. Jandarma ekiplerince Kepsut Devlet Hastanesindeki ilk tedavisinin ardından ileri tetkik için Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edilerek, muayene ve tedavisini müteakip ailesine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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