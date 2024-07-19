Balıkesir'de Minibüs Yangınından Çıkan Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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Balıkesir'de Minibüs Yangınından Çıkan Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Balıkesir\'de Minibüs Yangınından Çıkan Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Balıkesir'in Havran ilçesinde karayolunda minibüsün yanmasıyla başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Bölgedeki şiddetli rüzgar, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

19.07.2024 17:03  Güncelleme: 17:07
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Balıkesir'in Havran ilçesinde karayolunda minibüsün yanmasıyla başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Bölgedeki şiddetli rüzgar, söndürme çalışmalarını olumsuz etkiliyor.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık-Balıkesir seferini yapan O.A yönetimindeki 10 AHA 110 plakalı 14 yolcu bulunan minibüsten, bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücünün, yolcuları indirip aracı yolun kenarına çekmesiyle minibüs alev topuna döndü. Yol kenarında bulunan ağaçlara sıçrayan alevler, ormanlık alanda da yangının başlamasına sebep oldu.

Yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Havran Belediyesi, Polis TOMA ve Jandarma TOMA ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle ekiplerin müdahalesinin zorlaştığı yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 16 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 2 hizmet aracı, 9 uçak, 3 helikopter, 6 dozer, 2 ekskavatör, 1 treyler ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen 22 araç ve iş makinesi ile birlikte toplam 88 araç 170 personel ile müdahale ediliyor. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de Minibüs Yangınından Çıkan Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika

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