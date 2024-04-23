Balıkesir merkezli organize suç örgütü çökertildi, 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Balıkesir merkezli organize suç örgütü çökertildi, 8 şüpheli yakalandı

Balıkesir merkezli organize suç örgütü çökertildi, 8 şüpheli yakalandı

Balıkesir merkezli 2 ilde jandarma tarafından düzenlenen 'Mahzen-31' operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz'un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonla ilgili bilgileri paylaşarak suç örgütlerine göz açtırmayacaklarını belirtti.

23.04.2024 08:27
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Balıkesir merkezli 2 ilde jandarma tarafından düzenlenen "Mahzen-31" operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz'un yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Balıkesir merkezli 2 ilde jandarma tarafından düzenlenen "Mahzen-31" operasyonlarında elebaşılığını İsmail Yavuz'un yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Kepsut Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Balıkesir ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Yağma ve Hırsızlık' suçlarını örgütlü olarak işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; borçlandırma yoluyla alıkoyma, silahla tehdit ve darp, gasp ve hırsızlık, yağma ve eziyet, uyuşturucu madde imalatı ve satışı yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucu; av tüfekleri, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, suçta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda cep telefonuna el konuldu.

Kepsut Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir merkezli organize suç örgütü çökertildi, 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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