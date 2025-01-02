Balıkesir\'de Otoparkta Trafo Patladı

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Balıkesir'de yer altı otoparkında bulunan trafoda yaşanan patlama kısa süreli paniğe yol açtı.

Tarihi Zağnos Paşa Camii Meydanı'nın altında bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Paşa Camii Yer Altı Otoparkı'ndaki trafoda saat 15.50 sıralarında patlama yaşandı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, durumu kontrol altına aldı. Patlamanın sebebi henüz bilinmezken, trafoda hasar oluştu. Çevrede duyulan patlama nedeniyle kısa süreli panik yaşanırken, olayda can ve mal kaybı yaşanmadı. - BALIKESİR