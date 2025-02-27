Balıkesir'de Silahlı Soygun Girişimi

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Balıkesir'de maskeli-silahlı soygun

Kuyumcuya giren silahlı ve maskeli soyguncu yoldan geçenlerin bağırması üzerine kaçarak uzaklaştı

BALIKESİR - Balıkesir'in Karesi ilçesi Hisariçi Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya giren maskeli şahıs, içerideki kadını silahla vurmakla tehdit ederek soyguna teşebbüs etti. Şüpheli, yoldan geçenlerin 'polis' çığlıkları ile paniğe kapılarak olay yerinden kaçtı. Balıkesir polisi her yerde maskeli silahlı soyguncuyu arıyor.

Balıkesir'de güpegündüz maskeli bir şahıs tarafından silahlı soygun girişiminde bulunuldu. Edinilen bilgiye göre, kuyumcular bölgesinde bir kuyumcuya giren şüpheli şahsı görenlerin bağırması sonucu şüpheli kaçarak uzaklaştı. Polis, soyguncunun yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.Olay, Hisariçi Mahallesi Örcüler Caddesi Basın Sokak'ta bulunan Kaymaz Kuyumculuk'ta meydana geldi. Kuyumcuya gelen maskeli şahıs, kadın çalışanı vurmakla tehdit etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Söz konusu kuyumcuya Balıkesir Emniyet Müdürü hasan Yiğit'te gelerek bilgi aldı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini ve çalınan eşyaların tespiti için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, şehrin bir çok kavşağında polis ekipleri uygulama yaparak kimlik kontrolünde bulunuyor.