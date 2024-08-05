Balıkesir\'de terör örgütü üyeleri yakalandı

3.Sayfa

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, silahlı terör örgütleri ile ilişkili kişilerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

Yapılan çalışmalarda Edremit ilçesi Kocaseyit Havalimanında PKK-KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan; Ayvalık İlçesi Altınova Mahallesinde PKK-KCK silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan ve Edremit ilçesi Narlı Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 3 kişi yakalandı. Yakalanan 3 kişi hakkında adli tahkikat başladı. - BALIKESİR