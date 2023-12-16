 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Balıkesir'de trafik denetimi: 42 araç sürücüsüne ceza uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de trafik denetimi: 42 araç sürücüsüne ceza uygulandı

Balıkesir'de Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Bandırma Caddesi ve Kuvayı Milliye güzergahında çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik denetim yaptı. 42 araç sürücüsüne 76 bin 672 TL idari para cezası uygulandı ve 18 araç trafikten men edildi.

Balıkesir\'de trafik denetimi: 42 araç sürücüsüne ceza uygulandı
16.12.2023 - 11:19,  Güncelleme: 11:20
Abone Ol

Balıkesir'de Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri il merkezinde trafiğin çok yoğun olduğu Bandırma Caddesi ve Kuvayı Milliye güzergahında çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik denetim yaptı. Trafik ekipleri 42 araç sürücüsüne 76 bin 672 TL. idari para cezası uygularken, 18 aracı trafikten men etti.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personellerince; Balıkesir il merkezinde bulunan Bandırma Caddesi Polisevi - Kuvayi Milliye Üst geçidi- DSİ güzergahında çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik gerçekleştirilen denetimler kapsamında: 66 araç kontrol edilirken, eksik ya da kusurlu görülen 42 araç sürücüsüne 76 bin 672 TL tutarında idari para cezası tatbik edildi ve 18 araç trafikten men edildi.

Trafik kazalarının azaltılması ve kazaların ölümle sonuçlanmasının önlenmesi maksadıyla kontrol, denetleme ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Trafik Şube Müdürlüğü, Balıkesir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Balıkesir'de trafik denetimi: 42 araç sürücüsüne ceza uygulandı - Son Dakika


11:35
CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31
Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20
İngiltere Yüksek Mahkemesi, Prens Harry'nin davasında Mirror Group Newspapers'a tazminat ödemesine hükmetti İngiltere Yüksek Mahkemesi, Prens Harry'nin davasında Mirror Group Newspapers'a tazminat ödemesine hükmetti
11:11
Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09
İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06
Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu
11:05
Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira
10:57
Matthew Perry'nin ölüm sebebi açıklandı Matthew Perry'nin ölüm sebebi açıklandı

Son Dakika
11:35 CHP'li vekil Saadet'e geçti! Saadet-Gelecek grubu düşmüyor
11:31 Fenerbahçe, Türk kulüpleri arasında UEFA ülke puanı klasmanında lider
11:20 İngiltere Yüksek Mahkemesi, Prens Harry'nin davasında Mirror Group Newspapers'a tazminat ödemesine hükmetti
11:11 Eczacıbaşı Dynavit, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalde
11:09 İYİ Parti'de kriz! CHP ile işbirliği çağrısı yapan Ayhan Pala'nın adaylığı iptal edildi
11:06 Athena konserine giden Nurgül Yeşilçay, Gökhan Özoğuz'u topa tuttu
11:05 Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin lira
10:57 Matthew Perry'nin ölüm sebebi açıklandı
10:47 İran, İsrail casusunu idam etti
10:43 Avukat Buket Nurşah Tekışık'tan hakkındaki eleştirilere yanıt: Babam zengin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2023 12:28:30. #1.12#
SON DAKİKA: Balıkesir'de trafik denetimi: 42 araç sürücüsüne ceza uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement