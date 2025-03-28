Balıkesir\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Balıkesir Gönen-Bandırma karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Y.A. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada sürücü Y.A. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınırken, yaralı sürücü sağlık ekiplerince kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR