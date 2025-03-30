Balıkesir- Bursa kara yolunda, Susurluk otoban bağlantı yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında bir sürücü yaralandı.
Kaza, Balıkesir-Bursa yolu, Susurluk otoban bağlantısı yol ayrımında meydana geldi. H.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarında bulunan demir bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir'de Trafik Kazası: Bir Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?