Balıkesir\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde, Burhaniye ve Gönen ilçelerinde operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyon çerçevesinde bir araç ve bir ikamette yapılan aramalarda; 323 adet sentetik uyuşturucu hap, 212 gram metamfetamin, 7 adet ecstasy, 5 gram kokain, 1 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütme aparatı, 5 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 4 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 37 adet tabanca fişeği, 4 adet şarjör, 3 adet cep telefonu ve 13 bin 620 TL suçtan elde edilen gelir ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR